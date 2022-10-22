Yükselişe geçtik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kasım ayında gerçek takımı izleteceklerini söyledi. Başarılı hoca, Sivasspor maçı öncesi futbolcularına yaptığı konuşmada, "İyi bir oyuncu grubusunuz, çok futbolcu ile çalıştım. Ne verdiysem onu yapmaya çalışıyorsunuz. Oyunu ve taktiği konuşabiliyorum sizinle. Bunlar çok güzel şeyler. Oyun içerisine inişler çıkışlar olabilir. Üst üste koyarak gidiyoruz, bıraktığımız yerden yola devam ediyoruz. Artık taşlar yerine oturuyor ve Sivasspor maçından mutlaka 3 puanla ayrılalım" dedi.



3. TÜRK OYUNCU BELİRSİZLİĞİ

Abdullah Avcı, Sivasspor maçında oynatacağı üçüncü Türk konusunda henüz kararını vermedi. Büyük ihtimalle Uğurcan ve Eren'in yanı sıra sağ kanatta Abdülkadir Ömür forma giyecek. Avcı'nın sağ bek olarak Hüseyin Türkmen'i ve 2. forvet olarak Umut'u birlikte denediği öğrenildi.