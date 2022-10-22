Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Sivasspor galibiyetinin ardından konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Abdullah Avcı galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın galibiyet sözleri;

"İki senede birçok rekor kırdık. Bir gün hepsini bir araya getireceğim."

"Bu sezon 17 veya 18. resmi maçı oynadık. En iyi 15 dakika, başladığımız 15 dakikaydı. Çok keyif aldım. Gol de oldu. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu. Rakibe özellikle ilk yarıda 1 tane geçişten, ofsayt galiba, 1'de çaprazdan verdiğimiz pozisyon var. Şampiyonluk yarışında bu 3 puanın ne kadar değerli olduğunu yarın öbür gün anlar insanlar.

"HER KULVARDA YARIŞIYORUZ"

Oyuncularına teşekkür eden Abdullah Avcı, "Bireysel performanslar, inişler, çıkışlar olabilir. Aksiyon filmi gibi oyunlar yok. Daha dengeli olmak gerekiyor. Geçiş sürecinde 18 maç, her seferinde bir tık ileri gidiyoruz. Her kulvarda yarışıyoruz. Puan ortalaması en yüksek takımlardan biriyiz. Visca ve Bruno Peres, kasım ayı itibarıyla bizimle birlikte olacaklar diye planlıyoruz." ifadelerini kullandı.