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Trabzonspor taraftarından Nwakaeme eleştirisi!

Trabzonspor'dan ayrılan ve Al Fayha'ya imza atan Anthony Nwakaeme, burada umduğunu bulamadı. 8. haftası geride kalan ligde Anthony Nwakaeme'nin takımı Al Fayha 2 puanla ligin dibine demir atmış durumda. Trabzonsporlu taraftarlar ise oyuncuya tepki gösteriyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 16:19
Trabzonspor taraftarından Nwakaeme eleştirisi!

Anthony Nwakaeme'nin Suudi Arabistan kariyeri kabus gibi devam ediyor.

Trabzonspor taraftarından Nwakaeme eleştirisi!

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayarak Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan'ta küme düşmemeye oynuyor.

Trabzonspor taraftarından Nwakaeme eleştirisi!

Karadeniz ekibinin taraftarları ise sosyal medyadan oyuncuya tepki yağdırıyor.

Trabzonspor taraftarından Nwakaeme eleştirisi!

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme, istediği fahiş ücret sonrası Karadeniz ekibiyle anlaşamadı.

Trabzonspor taraftarından Nwakaeme eleştirisi!

Kendisine istediği gibi bir sözleşme bulamayan 33 yaşındaki oyuncu transferin son günlerinde Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'ya imza attı.

Trabzonspor taraftarından Nwakaeme eleştirisi!

Arabistan ekibiyle çıktığı 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Nwakaeme, 8. haftası geride kalan ligde 2 puanla sondan 2. sırada bulunuyor.

Trabzonspor taraftarından Nwakaeme eleştirisi!

Nijeryalı oyuncunun attığı 3 gol takımına galibiyet getirmeye yetmedi.

Trabzonspor taraftarından Nwakaeme eleştirisi!

Trabzonsporlu taraftarlar ise sosyal medyadan Nwakaeme'ye tepki gösteriyor. Bazı taraftarlar, "Şampiyon ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımı bırakıp, Arabistan'ta küme düşmemeye oynamak... Hak ettiğini yaşıyorsun" şeklinde mesajlar atarken, Anthony Nwakaeme de bu durumdan oldukça rahatsız.


Trabzonspor taraftarından Nwakaeme eleştirisi!

Başarılı oyuncunun ilk fırsatta buradan ayrılarak kendisine yeni bir yol çizeceği iddia ediliyor.

Trabzonspor taraftarından Nwakaeme eleştirisi!

TRABZONSPOR'DA RÜYA GİBİ SEZON

Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'da şampiyonlukla biten sezonda takımın 1 numaralı oyuncusu olmuştu.

Trabzonspor taraftarından Nwakaeme eleştirisi!

Karadeniz ekibinin hücum planlarının üzerine kurulu olduğu Nijeryalı hücumcu, sezonu 15 gol 11 asistle tamamlayarak ligin yıldızı haline gelmişti.

Trabzonspor taraftarından Nwakaeme eleştirisi!

Trabzonspor formasıyla 145 maça çıkan Nwakaeme, 47 gol 40 asistlik müthiş bir performans sergilemişti. (Akşam)

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