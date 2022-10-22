Trabzonspor taraftarından Nwakaeme eleştirisi!

Trabzonsporlu taraftarlar ise sosyal medyadan Nwakaeme'ye tepki gösteriyor. Bazı taraftarlar, "Şampiyon ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımı bırakıp, Arabistan'ta küme düşmemeye oynamak... Hak ettiğini yaşıyorsun" şeklinde mesajlar atarken, Anthony Nwakaeme de bu durumdan oldukça rahatsız.



