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Trabzonspor - Sivasspor maçı öncesi Abdullah Avcı konuştu! "Ciddi hedeflerimiz var"

Trabzonspor - Sivasspor maçı öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 16:42 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 16:49
Trabzonspor - Sivasspor maçı öncesi Abdullah Avcı konuştu! "Ciddi hedeflerimiz var"

Süper Lig'in 11. haftasındaki Trabzonspor - Sivasspor maçı öncesi, Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Her maç zor. Kolay bir maç yok. Maç içinde kolaya ve zora giriyor. Ligin deneyimli bir takımı, deneyimli bir hocası var karşımızda. Ciddi oyun planlarını iyi uyguluyorlar. Son 3 haftada çıkıştalar."

"Baştan sona doğru oynamamız gerekiyor. Topa sahip olmayı, hareketli oyunu, az temaslı oyunu, kenarları doğru kullanmayı çalıştık."

"Önümüzdeki hafta 'BAY' var. Sonra 2 tane Avrupa maçımız var. Orada ciddi hedeflerimiz var, 1'inci çıkmaya yakınız. Lig birbirine sıkışık durumda. 1 galibiyet alarak sonraki 3 lig maçına hazır olmak istiyoruz."

"Monaco ve Beşiktaş hedef maçlardı. Bunun altına düşemeyiz. Bu oyunda akıl, taktik var ama duygu da var. Duyguyu karıştırmadan akılla devam etmemiz lazım. Bunlar 'km' ile ölçülen şeyler. Sınırları zorlayarak saha içinde işleri halletmek lazım"

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