Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Sivasspor, zorlu maçta 3 puan için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Sivasspor maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

MAÇIN İLK 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Umut, Maxi Gomez.

SİVASSPOR:

SÜPER LİG'DE 33. RANDEVU

Trabzonspor ile Sivasspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 33. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 32 maçta Trabzonspor'un 15, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 46 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi.

TRABZON'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzon'da oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, sahasındaki 16 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanırken Sivas'da oynanan maç ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Bordo-mavili takımda tedavi süreçleri devam eden Dorukhan, Edin Vısca ve Serkan Asan'ın yanı sıra Peres'in de maçta forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Djaniny'in durumu ise belirsiz.