Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Trabzonspor ve Sivasspor kazanarak yükselişi sürdürmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 11:20
TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

👉 Trabzonspor - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

👉 Spor Toto Süper Lig canlı puan durumu için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Sivasspor, zorlu maçta 3 puan için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Sivasspor maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez

SİVASSPOR: Ali, Murat, Uğur, Goutas, Charisis, Caner, N'jie, Sabia, Erdoğan, Hakan, Yatabare

SÜPER LİG'DE 33. RANDEVU

Trabzonspor ile Sivasspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 33. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 32 maçta Trabzonspor'un 15, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 46 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi.

TRABZON'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzon'da oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, sahasındaki 16 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanırken Sivas'da oynanan maç ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Bordo-mavili takımda tedavi süreçleri devam eden Dorukhan, Edin Vısca ve Serkan Asan'ın yanı sıra Peres'in de maçta forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Djaniny'in durumu ise belirsiz.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un merak edilen abisi! Cem Tatlıtuğ’u gören dönüp bir daha baktı!
Kardeşlerim'in Ömer'i ve Süsen'i aşk mı yaşıyor sonunda açıkladı! Bilal Yiğit Koçak sevgili oldukları iddiasını yanıtladı 'Lizge benim...'
Yok artık Crespo! Avrupa'nın zirvesinde
G.Saray'ı şikayet etti! O rakam...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kadın futbol takımında imzalar atıldı!
Fırtına'da tek hedef galibiyeti! İşte Avcı'nın muhtemel 11'i
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
22 Ekim 2022 Döviz Kuru! Euro, dolar, altın...
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Denizlispor - Altınordu maçı saat kaçta? Denizlispor - Altınordu maçı saat kaçta? 11:15
Altay - BB Erzurumspor maçı saat kaçta? Altay - BB Erzurumspor maçı saat kaçta? 11:12
Keçiörengücü - Pendikspor maçı saat kaçta? Keçiörengücü - Pendikspor maçı saat kaçta? 11:09
Manisa FK - Rizespor maçı saat kaçta? Manisa FK - Rizespor maçı saat kaçta? 11:06
Galatasaray'da kart alarmı! 2 yıldız... Galatasaray'da kart alarmı! 2 yıldız... 10:58
Kadın futbol takımında imzalar atıldı! Kadın futbol takımında imzalar atıldı! 10:52
Daha Eski
Diletta Leotta eski Beşiktaşlı futbolcuyla aşkı mı yaşıyor? Diletta Leotta eski Beşiktaşlı futbolcuyla aşkı mı yaşıyor? 10:41
Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta? 10:24
Romain Saiss Hatay karşısında oynayacak mı? Romain Saiss Hatay karşısında oynayacak mı? 10:22
Beckham'dan 20 milyon dolarlık dava! Beckham'dan 20 milyon dolarlık dava! 10:05
F.Bahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? F.Bahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? 09:56
Olay iddia! "Haaland 1 milyar sterlin" Olay iddia! "Haaland 1 milyar sterlin" 09:34