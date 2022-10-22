Trabzonspor 1-0 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında bordo-mavililer Marek Hamsik'in 9. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı Fırtına'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıda da başka gol olmayınca mücadele Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamladı.



Bu sonuçla birlikte bordo-mavililer zirve takibini sürdürdü ve puanını 21 yaparak 2. sırada yer aldı. Sivasspor ise 10 puanla 13. sırada bulunuyor.



Trabzonspor gelecek haftayı bay geçecek. Sivasspor ise Antalyaspor'u evinde ağırlayacak.