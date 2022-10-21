Yılların Trabzonlusu!

Zaman zaman şehirde gezdiğini ve taraftarın ilgisinden çok memnun kaldığını belirten Gomez "Burada futbol sevgisi çok yoğun yaşanıyor. Bu da sizin öz güveninizi yükseltiyor" ifadelerini kullandı. Beşiktaş derbisinde ligdeki ilk golünü attığını hatırlatan skorer oyuncu, "Şimdiye kadar 2 gol attım, ikisi de dış sahadaydı. Artık taraftar önünde gol atıp onları mutlu etmek istiyorum" dedi.
Zaman zaman şehirde gezdiğini ve taraftarın ilgisinden çok memnun kaldığını belirten Gomez "Burada futbol sevgisi çok yoğun yaşanıyor. Bu da sizin öz güveninizi yükseltiyor" ifadelerini kullandı. Beşiktaş derbisinde ligdeki ilk golünü attığını hatırlatan skorer oyuncu, "Şimdiye kadar 2 gol attım, ikisi de dış sahadaydı. Artık taraftar önünde gol atıp onları mutlu etmek istiyorum" dedi.
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