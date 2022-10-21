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Yılların Trabzonlusu!

Maxi Gomez, Uruguay basınına konuştu: Geldiğimden beri hiç yabancılık çekmedim. Sanki yıllardır bu kulübün bir parçasıymışım gibi hissettim...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 06:50
Yılların Trabzonlusu!
Kısa sürede hem takıma hem şehre alışmasıyla taraftarların gönlünde taht kuran Maxi Gomez, ülkesi Uruguay basınına Trabzonspor'la ilgili açıklamalar yaptı. Bordo-mavili kulübe geldiğinden bu yana çok sıcak bir ortam bulduğunu ve hiç yabancılık çekmediğini belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Sanki yıllardır bu kulübün bir parçası gibi hissettim" şeklinde konuştu.

Zaman zaman şehirde gezdiğini ve taraftarın ilgisinden çok memnun kaldığını belirten Gomez "Burada futbol sevgisi çok yoğun yaşanıyor. Bu da sizin öz güveninizi yükseltiyor" ifadelerini kullandı. Beşiktaş derbisinde ligdeki ilk golünü attığını hatırlatan skorer oyuncu, "Şimdiye kadar 2 gol attım, ikisi de dış sahadaydı. Artık taraftar önünde gol atıp onları mutlu etmek istiyorum" dedi.
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