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Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Sivasspor ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 15:41 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 16:00
Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Sivasspor, zorlu maçta 3 puan için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Sivasspor maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE 33. RANDEVU

Trabzonspor ile Sivasspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 33. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 32 maçta Trabzonspor'un 15, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 46 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi.

TRABZON'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzon'da oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, sahasındaki 16 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanırken Sivas'da oynanan maç ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Bordo-mavili takımda tedavi süreçleri devam eden Dorukhan, Edin Vısca ve Serkan Asan'ın yanı sıra Peres'in de maçta forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Djaniny'in durumu ise belirsiz.

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