TRABZONSPOR HABERLERİ - Sivasspor maçı öncesi gözler Bakasetas'ta! Uyarı...

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u konuk edecek.
Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u konuk edecek.
Karadeniz ekibinin Sivasspor karşısında en büyük kozlarından biri yine Anastasios Bakasetas olacak.
29 yaşındaki Yunan orta saha takımın ataklarını yönlendirip oyunu kuracak beyin olacak.
Bu arada Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı ile ceza sınırına gelen oyuncuya dikkatli olması uyarısı yapıldı.
Bu sezon bordo-mavili formayla 16 maça çıkan Bakasetas, 6 gol atarken 7 de asist yaptı.
ANASTASIOS BAKASETAS KİMDİR?
28 Haziran 1993 tarihinde Yunanistan'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Asteras Tripolis altyapısında başladı.
Sırasıyla Thrasyvoulos, Aris Selanik, Panionios, AEK Atina ve Alanyaspor formaları giydi.
30 Ocak 2021'de Alanyaspor'dan Trabzonspor'a transfer oldu.
29 yaşındaki Bakasetas, 1.81 cm boyunda...
Yunan futbolcu, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Yunanistan Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı oyuncu, 51 karşılaşmada forma giyerken 8 gol kaydetti.
Bakasetas'ın güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon euro...