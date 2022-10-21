Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Sivasspor maçı öncesi gözler Bakasetas'ta! Uyarı...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Sivasspor maçı öncesi gözler Bakasetas'ta! Uyarı...

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor'u konuk edecek Trabzonspor'da gözler Anastasios Bakasetas'ta olacak. Yunan yıldıza, karşılaşma öncesi bir de uyarı yapıldı. İşte ayrıntılar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 12:39
TRABZONSPOR HABERLERİ - Sivasspor maçı öncesi gözler Bakasetas'ta! Uyarı...

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Sivasspor maçı öncesi gözler Bakasetas'ta! Uyarı...

Karadeniz ekibinin Sivasspor karşısında en büyük kozlarından biri yine Anastasios Bakasetas olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Sivasspor maçı öncesi gözler Bakasetas'ta! Uyarı...

29 yaşındaki Yunan orta saha takımın ataklarını yönlendirip oyunu kuracak beyin olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Sivasspor maçı öncesi gözler Bakasetas'ta! Uyarı...

Bu arada Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı ile ceza sınırına gelen oyuncuya dikkatli olması uyarısı yapıldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Sivasspor maçı öncesi gözler Bakasetas'ta! Uyarı...

Bu sezon bordo-mavili formayla 16 maça çıkan Bakasetas, 6 gol atarken 7 de asist yaptı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Sivasspor maçı öncesi gözler Bakasetas'ta! Uyarı...

ANASTASIOS BAKASETAS KİMDİR?

28 Haziran 1993 tarihinde Yunanistan'da dünyaya geldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Sivasspor maçı öncesi gözler Bakasetas'ta! Uyarı...

Profesyonel futbol kariyerine Asteras Tripolis altyapısında başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Sivasspor maçı öncesi gözler Bakasetas'ta! Uyarı...

Sırasıyla Thrasyvoulos, Aris Selanik, Panionios, AEK Atina ve Alanyaspor formaları giydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Sivasspor maçı öncesi gözler Bakasetas'ta! Uyarı...

30 Ocak 2021'de Alanyaspor'dan Trabzonspor'a transfer oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Sivasspor maçı öncesi gözler Bakasetas'ta! Uyarı...

29 yaşındaki Bakasetas, 1.81 cm boyunda...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Sivasspor maçı öncesi gözler Bakasetas'ta! Uyarı...

Yunan futbolcu, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Sivasspor maçı öncesi gözler Bakasetas'ta! Uyarı...

Yunanistan Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı oyuncu, 51 karşılaşmada forma giyerken 8 gol kaydetti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına Sivas'ı konuk edecek! Sakatlar...
Avcı'dan motivasyon konuşması! "Tek vücut olun"
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
Mutlu'dan Aliyev'in halter kaldırmasına yorum! "Çok Korktum"
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivas maçı öncesi gözler Bakasetas'ta! Uyarı... Sivas maçı öncesi gözler Bakasetas'ta! Uyarı... 12:37
Galatasaray Nef'ten uzun transferi! Galatasaray Nef'ten uzun transferi! 12:04
Mainz 05 - Köln maçı saat kaçta? Mainz 05 - Köln maçı saat kaçta? 11:53
Cimbom transferde büyük oynuyor! İlkay Gündoğan... Cimbom transferde büyük oynuyor! İlkay Gündoğan... 11:53
PFDK'dan Emre Çolak'a ceza yağdı! PFDK'dan Emre Çolak'a ceza yağdı! 11:37
Juventus - Empoli maçı saat kaçta? Juventus - Empoli maçı saat kaçta? 11:22
Daha Eski
Ajaccio - PSG maçı saat kaçta? Ajaccio - PSG maçı saat kaçta? 11:14
Gomis Sneijder'i geçti! Sırada o var Gomis Sneijder'i geçti! Sırada o var 11:09
Fırtına Sivas'ı konuk edecek! Sakatlar... Fırtına Sivas'ı konuk edecek! Sakatlar... 10:35
F.Bahçe Başakşehir'i konuk edecek F.Bahçe Başakşehir'i konuk edecek 10:32
Eyüpspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Eyüpspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 10:22
İşte Beşiktaş ve G.Saray'ın kupadaki rakibi! İşte Beşiktaş ve G.Saray'ın kupadaki rakibi! 10:21