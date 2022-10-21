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TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Tek vücut olun"

Son dakika haberleri... Trabzonspor, Süper Lig ve Avrupa'da yükselişe geçerek yoluna devam etmek istiyor. Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı takımını hem taktiksel hem de mental olarak mücadelelere hazırlıyor. Avcı, oyunlarına yaptığı konuşmalarında "Sizlerden istediğim arkadaşlarınız için hareket etmeniz. Dışarıya karşı tek vücut olun. Bunu yapmaya devam etmeliyiz. Mücadeleyi bırakmayın" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 10:17 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 10:23
TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Tek vücut olun"

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü DG Sivasspor'u konuk edecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Tek vücut olun"

Fırtına, taraftarı önünde oynayacağı maçtan mutlak 3 puanla ayrılarak zirveye doğru tırmanışını sürdürmek istiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Tek vücut olun"

Bordo-mavililer, mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Tek vücut olun"

Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularını yoğun maç trafiğine mental olarak hazırlamaya çalışıp konuşmalar yapıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Tek vücut olun"

Tecrübeli hoca "Cumartesi günüyle yoğun bir trafiğe yeniden giriyoruz.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Tek vücut olun"

Sizlerden istediğim arkadaşlarınız için hareket etmeniz.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Tek vücut olun"

Dışarıya karşı tek vücut olun. Bunu yapmaya devam etmeliyiz.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Tek vücut olun"

Mücadeleyi bırakmadan doğru yönlendirmeler yaparak sahanın içine hakim olmalıyız" diyerek futbolcularını Sivasspor ve sonrasında Avrupa Ligi'ndeki Kızılyıldız maçlarına hazırlıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Tek vücut olun"

BİRE BİRDE DE TAM MOTİVASYON

Abdullah Avcı, yaklaşan zorlu Sivas sınavı öncesi oyuncularıyla bire bir görüşmeler de gerçekleştiriyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Tek vücut olun"

İlk olarak Uğurcan Çakır ile konuşan usta hocanın güvenini dile getirdiği belirtildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Tek vücut olun"

Avcı, Beşiktaş derbisinde gol atan Trezeguet ile de kısa bir toplantı yaptı ve "Çıkışını sürdürmen için bu bir fırsat maçı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Tek vücut olun"

Hem ben hem arkadaşların sana güveniyoruz" ifadesini kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Tek vücut olun"

TARAFTAR BİZİM RUHUMUZ

Öte yandan Avcı, Sivasspor karşılaşması için taraftarlara da çağrıda bulundu.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Tek vücut olun"

Usta çalıştırıcı, "Taraftar bir takımın ruhudur. Taraftarımız da bizim ruhumuz.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Tek vücut olun"

Onların desteğiyle aşamayacağımız engel yok" sözleriyle bordomavilileri tam destek vermeye çağırdı.

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