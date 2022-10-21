TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması! "Tek vücut olun"

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü DG Sivasspor'u konuk edecek.
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü DG Sivasspor'u konuk edecek.
Fırtına, taraftarı önünde oynayacağı maçtan mutlak 3 puanla ayrılarak zirveye doğru tırmanışını sürdürmek istiyor.
Bordo-mavililer, mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularını yoğun maç trafiğine mental olarak hazırlamaya çalışıp konuşmalar yapıyor.
Tecrübeli hoca "Cumartesi günüyle yoğun bir trafiğe yeniden giriyoruz.
Sizlerden istediğim arkadaşlarınız için hareket etmeniz.
Dışarıya karşı tek vücut olun. Bunu yapmaya devam etmeliyiz.
Mücadeleyi bırakmadan doğru yönlendirmeler yaparak sahanın içine hakim olmalıyız" diyerek futbolcularını Sivasspor ve sonrasında Avrupa Ligi'ndeki Kızılyıldız maçlarına hazırlıyor.
BİRE BİRDE DE TAM MOTİVASYON
Abdullah Avcı, yaklaşan zorlu Sivas sınavı öncesi oyuncularıyla bire bir görüşmeler de gerçekleştiriyor.
İlk olarak Uğurcan Çakır ile konuşan usta hocanın güvenini dile getirdiği belirtildi.
Avcı, Beşiktaş derbisinde gol atan Trezeguet ile de kısa bir toplantı yaptı ve "Çıkışını sürdürmen için bu bir fırsat maçı.
Hem ben hem arkadaşların sana güveniyoruz" ifadesini kullandı.
TARAFTAR BİZİM RUHUMUZ
Öte yandan Avcı, Sivasspor karşılaşması için taraftarlara da çağrıda bulundu.
Usta çalıştırıcı, "Taraftar bir takımın ruhudur. Taraftarımız da bizim ruhumuz.
Onların desteğiyle aşamayacağımız engel yok" sözleriyle bordomavilileri tam destek vermeye çağırdı.