Top sende Bakasetas

Karadeniz ekibinin Sivasspor karşısında en büyük kozlarından biri yine Anastasios Bakasetas olacak. 29 yaşındaki Yunan orta saha takımın ataklarını yönlendirip oyunu kuracak beyin olacak. Bu arada Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı ile ceza sınırına gelen oyuncuya dikkatli olması uyarısı yapıldı.
Karadeniz ekibinin Sivasspor karşısında en büyük kozlarından biri yine Anastasios Bakasetas olacak. 29 yaşındaki Yunan orta saha takımın ataklarını yönlendirip oyunu kuracak beyin olacak. Bu arada Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı ile ceza sınırına gelen oyuncuya dikkatli olması uyarısı yapıldı.