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Hamsik’te korkulan olmadı

Bordo mavili takımın önceki gün yapılan idmanında sakatlanıp çalışmayı yarıda bırakan Hamsik’te korkulan olmadı. Tecrübeli futbolcu, dün gerçekleştirilen idmanda yeniden yelek giydi. Hamsik’in Sivas sınavında oynamasına engel bir durum yok. Bu arada dünkü idmanda pas çalışan Karadeniz ekibi ardından taktik program uyguladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 06:50
Hamsik’te korkulan olmadı
Bordo mavili takımın önceki gün yapılan idmanında sakatlanıp çalışmayı yarıda bırakan Hamsik'te korkulan olmadı. Tecrübeli futbolcu, dün gerçekleştirilen idmanda yeniden yelek giydi. Hamsik'in Sivas sınavında oynamasına engel bir durum yok. Bu arada dünkü idmanda pas çalışan Karadeniz ekibi ardından taktik program uyguladı.
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