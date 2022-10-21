Bartra artık Wentworth Miller!

Bordo-mavili takımın tecrübeli savunma oyuncusu Marc Bartra imaj değişikliğine gitmişti. Oyuncunun saçlarını kazıtması sonrasında ünlü Prison Break dizisindeki başrol oyuncusu Wentworth Miller'a benzemesi sosyal medyada gündem oldu. Bartra da bu benzerliği anlatan bir görseli kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
Bordo-mavili takımın tecrübeli savunma oyuncusu Marc Bartra imaj değişikliğine gitmişti. Oyuncunun saçlarını kazıtması sonrasında ünlü Prison Break dizisindeki başrol oyuncusu Wentworth Miller'a benzemesi sosyal medyada gündem oldu. Bartra da bu benzerliği anlatan bir görseli kendi sosyal medya hesabından paylaştı.