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Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor

Son dakika haberleri... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Akyazı Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Fırtına, müsabakadan galibiyetle ayrılıp iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 12:25
Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Trabzonspor, iç sahasındaki yenilmezlik serisini kazanarak sürdürmeye çalışacak.

Sahasında 29 maçtır yenilmeyen bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor karşısında galip gelip, zirve yarışına bu müsabakada yara almadan devam etmek istiyor.

Ligde Kasımpaşa'yla sahasında golsüz, Beşiktaş'la deplasmanda 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor'u yenerek 2 maç aradan sonra kazanmayı amaçlıyor.

Kasımpaşa beraberliğiyle Mart 1994 ve Nisan 1996 arasında 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini geride bırakan bordo-mavililer, 591 gündür sahasında mağlup olmuyor.

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