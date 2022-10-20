Nwakaeme bin pişman

Şampiyonluğun büyük mimarlarından olan Nwakaeme, Trabzonspor ile sözleşmesini yenilememiş ve Arabistan Ligi takımı Al Fayha ile 2 yıllık mukavele imzalamıştı. Yeni bir sayfa açmak isteyen Nijeryalı sol kanat için işler iyi gitmedi. Takımıyla 7 resmi maça çıkan 33 yaşındaki hücum oyuncusu, 3 gol kaydetmesine rağmen henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Fayha, bu sezon ligde 8 maçta 2 beraberlik alırken, 6 kez yenildi. 4 gol atabilen, 16 kez meşin yuvarlağı ağlarında gören Al Fayha, 16 takımlı ligde 2 puanla 15. sırada.