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Nwakaeme bin pişman

Al Fayha’ya giden Nijeryalı sol kanat, 8 haftada galibiyet göremedi Sadece 2 puan toplayan Arabistan ekibi, 16 takımlı ligde 15. sırada

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Nwakaeme bin pişman

Şampiyonluğun büyük mimarlarından olan Nwakaeme, Trabzonspor ile sözleşmesini yenilememiş ve Arabistan Ligi takımı Al Fayha ile 2 yıllık mukavele imzalamıştı. Yeni bir sayfa açmak isteyen Nijeryalı sol kanat için işler iyi gitmedi. Takımıyla 7 resmi maça çıkan 33 yaşındaki hücum oyuncusu, 3 gol kaydetmesine rağmen henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Fayha, bu sezon ligde 8 maçta 2 beraberlik alırken, 6 kez yenildi. 4 gol atabilen, 16 kez meşin yuvarlağı ağlarında gören Al Fayha, 16 takımlı ligde 2 puanla 15. sırada.

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