Haberler Trabzonspor Hiç zorluk çekmedim

Hiç zorluk çekmedim

Larsen dün idman öncesi önemli açıklamalar yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Hiç zorluk çekmedim

31 yaşındaki sağ bek, "Buraya kolay adapte oldum. Herkes yardımcı oldu. Elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyorum ve tamamen Trabzonspor'a odaklanmış durumdayım" diye konuştu.


CORNELİUS KALSAYDI
Gelmeden önce Danimarmalı olan vatandaşı Cornelius ile konuştuğunu belirten Larsen, şunları söyledi: Tabii ki burada olsun isterdim. İyi bir arkadaşım ama gitmesi ben çok etkilemedi. Sonuçta tüm takım arkadaşlarım bana yardım ediyor."


TAMAMEN HAZIRIM
Larsen: Monaco maçı öncesinde kas sakatlığı problemim vardı. Ama artık vücudum maçlara tamamen hazır hale geldi. Ufak sakatlık problemimi atlatmış hissediyorum ve yine sahada sonuna kadar savaşmak için hazırım.


GELECEĞİM BU TAKIMDA
Tamamen Trabzonspor'a odaklandığım diyen Larsen, "Geleceğim Trabzon'da Ailem de burada. Birçok mevkide oynayabilecek yetenekli futbolcularımız var. Sadece sağ kanatta değil her bölgede değişiklikler oluyor. Kadromuz geniş" diye konuştu.


ÇOK MAÇ OYNUYORUZ
Larsen: UEFA Avrupa Ligi devam ediyor. Ligde mücadele ediyorsunuz. Çok fazla maç ve seyahat sonucunda geniş kadronun önemini görüyorsunuz. Bizim de geniş ve yetenekli oyunculardan kurulu kadromuz var. Bu ,takım için çok önemli.

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