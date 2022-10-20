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Dersimiz Sivas

Süper Lig'de son iki maçından 2 puanla ayrılan Trabzonspor, cumartesi günkü Sivas sınavına kilitlendi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Dersimiz Sivas

Başakşehir'in namağlup unvanını bitiren, Avrupa'da Balkani'yi deviren ve Giresunspor'a 3-0'la geçen Yiğido yakından izleniyor. Rakibin son 3 maçını analiz eden Abdullah Avcı, sistemini buna göre kuracak.


TAKIMI ŞAHA KALDIRMIŞTI
2020-21 sezonunun 9. haftasında göreve başlayan ve takımı 17. sıradayken alan Abdullah Avcı, kötü gidişatı durdurmuştu. Fırtına, 32 maçta sadece 3 kez kaybetti. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik yaşadı.


AVRUPA'YA GÖTÜRMÜŞTÜ
Avcı'lı Trabzonspor, 2020-21'de 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan topladı. Karadeniz devi, ligi dördüncü sırada bitirip Avrupa kupalarına katılma fırsatı elde ederken Avcı ile 2.03'lük puan ortalaması elde etti.


EN DÜŞÜK BU DÖNEM
Trabzonspor, bu sezon 10 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayıp, 18 puanla ligde 6. sırada yer aldı. 1.8 puan ortalaması ile Avcı dönemindeki en düşük orana geriledi. Ancak son haftalarda takım toparlanma sinyalleri verdi.


ŞAMPİYONLUK SEZONU
Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezon şampiyonluğa ulaşırken, en yüksek puan ortalamasını da yakaladı. Bordo- mavililer, geçen sezon 38 haftalık bölümde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 2.13 ortala elde etti.


6 PUAN GERİDE KALDI
Fırtına, geçen sezon 10 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlikle 24 puan toplayarak lider olmuştu. Bordo-mavililer, bu sezon 18 puan ile geçen yılın 6 puan gerisinde kaldı.

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