Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı futbolcularını mental olarak hazırlıyor

Abdullah Avcı futbolcularını mental olarak hazırlıyor

Son dakika habeleri... Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile kaşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları devam ediyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularını motive ederek yükselişe geçmenin planlarını yapıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 11:34
Abdullah Avcı futbolcularını mental olarak hazırlıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 'Arkadaşınız için hareket etmeye devam edin' sözleriyle oyuncularını zorlu müsabakalara motive ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında DG Sivasspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, taraftarı önünde oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılarak zirveye doğru tırmanışını sürdürmek istiyor. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, oyuncularını yoğun maç trafiğine mental olarak hazırlamaya çalışıyor.

"ARKADAŞINIZ İÇİN HAREKET ETMEYE DEVAM EDİN"

Yoğun maç trafiğine yeniden gireceklerini belirten Avcı, "Cumartesi günüyle yoğun bir trafiğe yeniden giriyoruz. Maç maç gitmeye devam edeceğiz. Sizlerden istediğim arkadaşınız için hareket etmeniz. Bunu yapmaya devam etmeliyiz. Mücadeleyi bırakmadan doğru yönlendirmeler yaparak sahanın içine hakim olmalıyız" diyerek futbolcularını Sivasspor ve sonrasında UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik Kızılyıldız maçlarına hazır hale getirmeye çalışıyor.

TRABZONSPOR SERİYİ 30 MAÇA ÇIKARMAK İSTİYOR

Trabzonspor, sahasında 591 gündür yenilmiyor. Bordo-mavililer, Sivasspor karşılaşmasında alacağı puan ya da puanlarla iç sahadaki yenilmezlik serisini 30 maça çıkarmak istiyor.

Bordo-mavili ekip, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında hiç mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, söz konusu süreçte oynadığı 29 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: TFF'ye çıkarmanın perde arkası! Konuşulanlar ortaya çıktı...
Pandemi sonrası uçuşa geçtiler! İstanbul'daki havalimanları 9 ayda yolcu sayısını 27,5 milyon arttırdı
Dev transfer iddiası! F.Bahçe yeniden...
Bir devir kapanıyor mu? Atiba'dan flaş karar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da kasım ayı çözüm ayı!
Trezeguet fırtınası
Canlı döviz ve altın kuru (20 Ekim Perşembe)
2022 KYK Kredi ve Burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı açıklandı mı?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İskenderunspor'da Riekerink dönemi sona erdi İskenderunspor'da Riekerink dönemi sona erdi 11:48
Avcı mental olarak hazırlıyor! Arkadaşınız için... Avcı mental olarak hazırlıyor! Arkadaşınız için... 11:33
Fenerbahçe Beko - Valencia maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Valencia maçı saat kaçta? 11:29
FIBA Kadınlar EuroLeague'de gruplar belli oldu FIBA Kadınlar EuroLeague'de gruplar belli oldu 11:21
Dev transfer iddiası! F.Bahçe yeniden... Dev transfer iddiası! F.Bahçe yeniden... 11:09
Barcelona - Villarreal maçı saat kaçta? Barcelona - Villarreal maçı saat kaçta? 10:50
Daha Eski
Bir devir kapanıyor mu? Atiba'dan flaş karar Bir devir kapanıyor mu? Atiba'dan flaş karar 10:46
Osasuna - Espanyol maçı saat kaçta? Osasuna - Espanyol maçı saat kaçta? 10:46
Alperen ve Cedi'nin performansları yetmedi Alperen ve Cedi'nin performansları yetmedi 10:44
Almeria - Girona maçı saat kaçta ? Almeria - Girona maçı saat kaçta ? 10:40
Leicester City - Leeds United maçı saat kaçta? Leicester City - Leeds United maçı saat kaçta? 10:35
Fulham - Aston Villa maçı saat kaçta? Fulham - Aston Villa maçı saat kaçta? 10:29