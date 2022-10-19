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Yusuf Yazıcı kötü başladı

2019-20 sezonu öncesinde 17.5 milyon euro bonservis ücretiyle Lille'e transfer olan ve Trabzonspor'un en yüksek bedelli satışı olarak tarihe geçen Yusuf Yazıcı, kiralık olarak döndüğü bordo- mavili takımda henüz bekleneni veremedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Yusuf Yazıcı kötü başladı

2019-20 sezonu öncesinde 17.5 milyon euro bonservis ücretiyle Lille'e transfer olan ve Trabzonspor'un en yüksek bedelli satışı olarak tarihe geçen Yusuf Yazıcı, kiralık olarak döndüğü bordo- mavili takımda henüz bekleneni veremedi. Ferencvaros maçında 45 dakika oynayan ve sakatlanan 25 yaşındaki 10 numara; Kızılyıldız, Adana Demir ve Gaziantep karşılaşmalarında forma giyemedi. 8. haftadaki Kayserispor maçında 26 dakika oyunda kalan 1.84 boyundaki yıldız, Monaco sınavında 56 dakika görev yaptı. 9. haftadaki Kasımpaşa maçında 60 dakika oynayan Yusuf, son Monaco sınavında ise forma giymedi.

10. HAFTADA KIRMIZI KART
Yusuf Yazıcı, sakatlığı nedeniyle hiç 90 dakika sahada kalamazken, Beşiktaş derbisinde de kırmızı kart ile cezalı konuma düştü. Dolmabahçe'de 80. dakikasında oyuna giren 25 yaşındaki futbolcu, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

GOL VE ASİSTİ ÜRETEMEDİ
Yusuf, Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 5 maçta 197 dakika oynarken, gol ve asist katkısı sağlayamadı. Yazıcı, ligde 3 maçta 97, Avrupa'da 2 maçta 100 dakika sahada kaldı.

100 MAÇTA 22 GOL ATMIŞTI
A takımda 2015-16'da forma giymeye başlayan Yusuf, ilk sezonunda lig ve kupada 9 maçta 2 gol kaydetti. Fırtına'da, Lille'e gitmeden toplam 100 resmi karşılaşmaya çıkan 10 numara, 7 bin 498 dakika forma giyerken, 22 kez gol atmayı başardı.

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