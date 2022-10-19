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Trabzonsporlu Marek Hamsik'in jübile tarihi belli oldu!

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Marek Hamsik'in jübile tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 12:47 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 12:53
Trabzonsporlu Marek Hamsik'in jübile tarihi belli oldu!

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Marek Hamsik, geçtiğimiz aylarda Slovakya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.

Slovakya Milli Takımı'nda kaptanlık yapan ve takım için çok önemli bir isim olan Marek Hamsik ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

35 yaşındaki yıldız futbolcu, sonlandırdığı milli takım kariyerini bir jübile maçı ile taçlandıracak.

Slovakya Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, kasım ayınında oynanacak olan Şili mücadelesinde Hamsik, son kez milli formayı giyerek izleyicilere veda edecek.

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