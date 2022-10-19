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Trabzonspor'da ayrılmaz ikili

Karadeniz devinin Yunan futbolcuları Bakasetas ve Siopis, yaşam tarzlarıyla Trabzon’da mutlu olduklarını belirtirken, performanslarıyla da dikkat çekiyorlar.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'da ayrılmaz ikili

Geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta Bakasetas ve Siopis'in önemli katkıları var. Yunan futbolcuların mutlu yaşamları performanslarına da yansıyor. Alanyaspor'da başlayan birliktelikleri Fırtına'da devam eden Bakasetas ile Siopis'in bağlılıkları da dikkat çekiyor. Bakasetas, bu sezon 16 karşılaşmada forma giydi. 6 gol kaydedip 7 asist yaptı. Bu sezon on numara pozisyonda daha çok forma giyen 29 yaşındaki maestro, uzak mesafeden bulduğu gollerle takıma önemli katkı sağladı.

ENERJİ KAYNAĞI SIOPIS
Takımın sıkıntı yaşadığı dönemlerde enerjisiyle devreye girerek arkadaşlarına moral veren Siopis, sempatik tavırları ve hareketleri ile neşe saçıyor. Bakasetas'ın kendisi için çok önemli olduğunu belirten Siopis, "Benim için yaptıkları dostluktan daha öte şeyler" dedi.

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