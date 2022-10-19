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Trabzonspor evinde ağırlayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor'u konuk edecek. Fırtına zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarına başladı. Bordo mavililerin Slovak yıldızı Marek Hamsik'ten kötü haber geldi. Haberin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 20:14 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 20:20
Trabzonspor evinde ağırlayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında, kas spazmı yaşayan Djaniny ile Emrehan Gedikli yer almadı.

Isınma ve koşunun ardından dar alanda pas çalışması yapan bordo-mavililer, çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Antrenmanı takip eden gazetecilerin yanına gelerek bir süre sohbet eden teknik direktör Avcı, "Cumartesi günü maç ve sonrasında yoğun bir trafiğe yeniden giriyoruz. Öncekinden bir tık daha hafif. Geçen hafta çok acayipti." diye konuştu.

Öte yandan, antrenmanda girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan tecrübeli futbolcu Marek Hamsik sakatlık yaşadı. Sol ayak bileğine buz uygulanan futbolcu, antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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