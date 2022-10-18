Haberler Trabzonspor Uğurcan tepkisi

Uğurcan tepkisi

Kaptan Uğurcan'a Beşiktaş derbisinde küfür edilmesine Trabzonspor'dan tepki... Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Divan Başkanı Ali Sürmen konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 06:50
Uğurcan tepkisi

Kaptan Uğurcan'a Beşiktaş derbisinde küfür edilmesine Trabzonspor'dan tepki... Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Divan Başkanı Ali Sürmen konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Abdullah Avcı ve özellikle Uğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan, sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz. Sahadaki futbolcudan kenardaki teknik ekibe, tribünlerdeki seyirciye kadar futbol bir bütündür. Bu bütünlüğe zeval getirecek her türlü davranışın şiddet ile karşısındayız. Yaşananlar kabul edilemez."

Divan Başkanı Ali Sürmen, "Uğurcan Çakır'a statlarda koro halinde küfredenler ahlak, namus ve kimlik değerleri zaafa uğramış kişilerdir. Bu durumun genelleşmeye başlamasına binaen, milli oyuncusu için hiçbir açıklama yapamayan TFF yönetimi ve teknik kadrosunu, seyircisinin bu kabul edilmez küfürlerine sessiz kalan futbol kulübü başkan ve yöneticilerini kınıyorum" dedi.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe savunmada gözünü kararttı! Jorge Jesus ısrarla istemişti...
Kim Kardashian'ın estetik doktorundan çıkmıyor! Süreyya Yalçın'ın yüzüne yaptırdığı işlemler milyonlarca lira tuttu
Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var
Florya'da hoca krizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına son 5 yılın kralı! Ezeli rakiplere fark...
Trabzonspor'da Maxi Gomez sevinci
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (18 Ekim 2022)
Altında anlık son durum (18 Ekim)
F.Bahçeli Arda Güler teyzesiyle hasret giderdi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..." Çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..." 01:45
Çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..." Çok sert VAR tepkisi! "Bir manipülasyon aracı..." 01:45
Lecce ile Fiorentina puanları paylaştı Lecce ile Fiorentina puanları paylaştı 01:32
Lecce ile Fiorentina puanları paylaştı Lecce ile Fiorentina puanları paylaştı 01:32
Attila Szalai: Yoğun bir fikstürden geçiyoruz Attila Szalai: Yoğun bir fikstürden geçiyoruz 01:17
Attila Szalai: Yoğun bir fikstürden geçiyoruz Attila Szalai: Yoğun bir fikstürden geçiyoruz 01:17
Daha Eski
Florya'da hoca krizi! Florya'da hoca krizi! 01:05
Altın Top Benzema’nın Altın Top Benzema’nın 01:02
Villarreal evinde güldü! Villarreal evinde güldü! 00:26
Villarreal evinde güldü! Villarreal evinde güldü! 00:25
Beşiktaş'ta Ismael çıkmazı! Yönetim arkasında ama... Beşiktaş'ta Ismael çıkmazı! Yönetim arkasında ama... 23:58
Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var 23:48