Uğurcan tepkisi

Kaptan Uğurcan'a Beşiktaş derbisinde küfür edilmesine Trabzonspor'dan tepki... Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Divan Başkanı Ali Sürmen konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Abdullah Avcı ve özellikle Uğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan, sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz. Sahadaki futbolcudan kenardaki teknik ekibe, tribünlerdeki seyirciye kadar futbol bir bütündür. Bu bütünlüğe zeval getirecek her türlü davranışın şiddet ile karşısındayız. Yaşananlar kabul edilemez."



Divan Başkanı Ali Sürmen, "Uğurcan Çakır'a statlarda koro halinde küfredenler ahlak, namus ve kimlik değerleri zaafa uğramış kişilerdir. Bu durumun genelleşmeye başlamasına binaen, milli oyuncusu için hiçbir açıklama yapamayan TFF yönetimi ve teknik kadrosunu, seyircisinin bu kabul edilmez küfürlerine sessiz kalan futbol kulübü başkan ve yöneticilerini kınıyorum" dedi.