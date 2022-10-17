Haberler Trabzonspor Uğurcan farkı

Uğurcan farkı

Trabzonspor’un milli kalecisi, 4’ü ilk yarıda 6 kritik kurtarış yaptı. Salih’in yakın mesafeden volesini inanılmaz çıkardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Uğurcan farkı

Trabzonspor'da sezona tutuk başlayan Uğurcan Çakır'ın yükselişi sürüyor. Ligde Kasımpaşa ve Avrupa Ligi'nde Monaco ile oynanan son iki maçta eski çizgisini yakalayan Çakır, Beşiktaş karşısında da yediği 2 gole rağmen kalesini başarıyla savundu. 4'ü ilk yarıda 6 kritik kurtarışa imza atan Uğurcan, Salih Uçan'ın yakın mesafeden volesinde topu inanılmaz bir refleksle uzaklaştırdı. Uğurcan, "İstediğimiz oyunu oynadık. ilk yarı 2-1 öne geçtik. ikinci yarıda Enis atsa belki maç kopacaktı. Beşiktaş zor bir deplasman. Buradan alınan bir puanı iyi görüyoruz" dedi.

ÖMÜR ÇALIŞKANDI

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Djaniny'nin yokluğunda Yusuf Yazıcı'ya ilk onbirde şans vermesi bekleniyordu. Bordo-mavili çalıştırıcı o bölgede tercihini Abdülkadir Ömür'den yana kullandı. Ömür oyunda kaldığı sürede çalışkan bir görüntü çizdi. Hem hücumda hem savunma görevinde elinden geleni yaptı. Gol ve asist üretemeyen Abdülkadir, 56. dakikada yerini Umut Bozok'a bıraktı.

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