Trezeguet affetmedi

Bordo mavili takımda gecenin yıldızlarından biri de Trezeguet'ydi.. 28 yaşındaki Mısırlı futbolcu, dakikalar 36'yı gösterirken Masuaku'nun hatalı pasında fırsatçılığını konuşturup araya girdi ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderip Trabzonspor'u tekrar öne geçirdi. Bu sezon Karadeniz ekibindeki 10. lig maçına çıkan yıldız futbolcu, 3. sayısını kaydetmiş oldu, toplamda ise 5 gole ulaştı. Trezeguet'nin toplam 2 de asisti bulunuyor. Tecrübeli oyuncu maç sonu "Kazanmayı hak etmiştik" dedi.