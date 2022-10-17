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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sol elinin üzerine düşen Abdülkadir Ömür'ün sol el tarak 5. kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 16:16 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 16:24
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Trabzonspor'a kötü haber geldi.

Bordo-mavililer, Abdülkadir Ömür'ün sol el 5. tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor Futbol Takımı Doktoru Halil Polat, yaptığı açıklamada "A Takımımızın Beşiktaş ile oynadığı maç sırasında sol elinin üstüne düşen futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol el 5. tarak kemiğinde (metakarp) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza atel uygulanmış olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

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