Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Trabzonspor'a kötü haber geldi.

Bordo-mavililer, Abdülkadir Ömür'ün sol el 5. tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor Futbol Takımı Doktoru Halil Polat, yaptığı açıklamada "A Takımımızın Beşiktaş ile oynadığı maç sırasında sol elinin üstüne düşen futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol el 5. tarak kemiğinde (metakarp) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza atel uygulanmış olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerini kullandı.