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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Uğurcan Çakır açıklaması! "Şiddet ile kınıyoruz"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş derbisinde Uğurcan Çakır'a yapılan kötü tezahuratlara ilişkin açıklama yayınladı. İşte o açıklama...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 16:59 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 17:04
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Uğurcan Çakır açıklaması! "Şiddet ile kınıyoruz"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'a Beşiktaş tribünlerinden yapılan kötü tezahurata dair açıklamada bulundu.

İşte o açıklama:
Beşiktaş ile oynadığımız maçta Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve özellikle Kaptanımız Uğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan, sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz.

Sahadaki futbolcudan kenardaki teknik ekibe, tribünlerdeki seyirciye kadar futbol bir bütündür. Bu bütünlüğe zeval getirecek her türlü davranışın şiddet ile karşısındayız.

Sporu dolayısı ile futbolu bir bütün kabul edip, her aşamada çirkinleştirmenin değil güzelleştirmenin çabasını göstermek gerekirken dünkü maçta yaşananları kabul etmek mümkün değildir.

Bu vesile ile herkesi bir kere daha sağduyulu olmaya ve sportmenliğe davet ediyoruz.

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