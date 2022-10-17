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Süper siftah

Uruguaylı forvet, Trabzonspor formasıyla ligdeki ilk golünü attı. Bu gol ayrıca bordo mavili takımın bu sezon ligdeki en erken golü olarak kayda geçti. Gomez mücadelesiyle de tam not aldı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Süper siftah
Trabzonspor'un Uruguaylı forveti Maxi Gomez muhteşem bir maç çıkardı. 26 yaşındaki hücum oyuncusu, 11. dakikada attığı nefis kafa golüyle bordo mavili takımı öne geçiren golü kaydetti. Maxi Gomez bu golle siftah yaptı. Tecrübeli krampon, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'deki ilk sayısını kaydetmiş oldu. Gomez'in bu golü ayrıca Trabzonspor'un bu sezon ligdeki en erken golü olarak da kayda geçti. Gomez ayrıca Beşiktaş'a yine bu sezon en erken golü yedirdi...

İlk olarak Avrupa Ligi'nde oynanan Ferencvaros karşılaşmasında bir gol, 1 asiste imza atan bordo mavili futbolcu, ligdeki Kayserispor sınavında da asist yapmıştı... 1.86 boyundaki oyuncu dün gece attığı gol kadar mücadelesiyle de alkış aldı. Hücum bölgesinde basmadık yer bırakmadı; arkadaşlarına pozisyon hazırladı, gerektiğinde de savunmaya gelerek yardım etti. Böylece geçer not almayı başardı. Kırmızı kart cezalısı olduğu için 4-0 kazanılan Monaco maçında forma giyemeyen Maxi Gomez, dün geceki Beşiktaş derbisinde 56'da yerini Bardhi'ye bıraktı.
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