Süper siftah

İlk olarak Avrupa Ligi'nde oynanan Ferencvaros karşılaşmasında bir gol, 1 asiste imza atan bordo mavili futbolcu, ligdeki Kayserispor sınavında da asist yapmıştı... 1.86 boyundaki oyuncu dün gece attığı gol kadar mücadelesiyle de alkış aldı. Hücum bölgesinde basmadık yer bırakmadı; arkadaşlarına pozisyon hazırladı, gerektiğinde de savunmaya gelerek yardım etti. Böylece geçer not almayı başardı. Kırmızı kart cezalısı olduğu için 4-0 kazanılan Monaco maçında forma giyemeyen Maxi Gomez, dün geceki Beşiktaş derbisinde 56'da yerini Bardhi'ye bıraktı.
İlk olarak Avrupa Ligi'nde oynanan Ferencvaros karşılaşmasında bir gol, 1 asiste imza atan bordo mavili futbolcu, ligdeki Kayserispor sınavında da asist yapmıştı... 1.86 boyundaki oyuncu dün gece attığı gol kadar mücadelesiyle de alkış aldı. Hücum bölgesinde basmadık yer bırakmadı; arkadaşlarına pozisyon hazırladı, gerektiğinde de savunmaya gelerek yardım etti. Böylece geçer not almayı başardı. Kırmızı kart cezalısı olduğu için 4-0 kazanılan Monaco maçında forma giyemeyen Maxi Gomez, dün geceki Beşiktaş derbisinde 56'da yerini Bardhi'ye bıraktı.
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