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Futbola doyduk

Hafta içinde Monaco’yu Akyazı’ya gömen Fırtına Gomez ile öne geçti. Larsen kendi kalesini vurdu. Trezeguet’nin sayısını da Cenk Tosun cevapladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Futbola doyduk

Beşiktaş-Trabzonspor derbisi tam anlamıyla nefes kesti. Kara Kartal, muhteşem taraftarının desteği ile mutlak 3 puan için sahaya çıktı. Avrupa Ligi H Grubu maçında Monaco'yu paramparça eden Trabzonspor da kazanarak çıkışını sürdürmek ve zirveye tırmanmak istiyordu. Maça çık hızlı başladı. 11'de Gomez ile öne geçen Fırtına, 29'da Larsen'in kendi kalesine attığı golle sarsıldı ama pes etmedi. 36'da Trezeguet bir kez daha bordo-mavili takımı öne geçirdi ve bu heyecanlı karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla bitti.

İKİNCİ DEVREDE YORGUNLUK BAŞLADI

İkinci devrede Trabzonspor, hafta içinde oynadığı Monaco maçının yorgunluğunu hissetmeye başladı. Siyah-beyazlılar bunu fırsata çevirmek için atak üstüne atak geliştirdi. Uğurcan Çakır kritik kurtarışlarla kalesinde devleşti. Ancak son sözü 67'de Dele Alli'nin yerine giren Cenk Tosun söyledi. 70'te Weghorst'un direkten dönen topunu tamamlayan Cenk, dev maçta puanların paylaşıldığını ilan etti.

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