Derbilerin takımı

10Kasım 2020'de sözleşme imzaladığı bordo-mavili takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Abdullah Avcı, görev süresi boyunca Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla deplasmanda 14 kez karşılaştı. 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fırtına, 22 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Karadeniz devi, Avcı döneminde İstanbul takımları karşısında tek yenilgisini geçen sezonun son haftasında Başakşehir'e karşı yaşadı. Fırtına, Avcı ile 3 büyük karşısında son yenilgisini 2020-21'in 27. haftasında sahasında F.Bahçe karşısında (1-0) yaşayan bordomavililer, 594 gündür ezeli rakiplerine kaybetmedi. Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul'da hiç kaybetmedi. Bordomavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek İstanbul'da hiç 3 puan bırakmadı.