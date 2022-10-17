Burada bir puan kötü değil

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanamadıkları için üzgün olduklarını ancak Beşiktaş'tan deplasmanda alınan bir puanın da kötü olmadığını söyledi... Bordo- mavili çalıştırıcı, "Beşiktaş çok iyi ve derin bir kadro... İçerde baskı yapan, kenar ortayı en fazla yapan, hava topuna en fazla çıkan takım... Oyunun anlarını doğru planladık. Duran toptan öne geçtik. Marek'in şutu girse 2-0 olacaktı döndü kendi kalemize attık. İçeri Trezeguet ile 2-1 önde girdik" diye konuştu.

İKİ TARAFA DA GİTTİ

İkinci yarıda çok iyi fırsatlar çıkacağını bildiklerini belirten Avcı şöyle devam etti: "Topa sahip olmaya başladığımız anda, Eren topu ayağının altından kaçırdı. Taç oldu o top geldi 2-2 oldu. 2-1 iken Enis golü atsa belki 3-1'e dönecekti. Oyunun iki tarafa gittiği iki takıma yakışır bir maç odu. Kazanmak için gelmiştik kazanamadığımız için üzgünüz ama bu atmosferde burada bir puan da iyi. 7. gün 3. maçımızı yaptık. Çok yorgunuz, 5 gün var. iki gün izin yapıp Sivas'a hazırlanacağız."

KİMSENİN AİLESİ KÖTÜLÜĞÜ HAK ETMİYOR!

Beşiktaş taraftarının tepkisiyle ilgili Avcı, "Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptım. Gurur duyuyorum. Sonuna kadar saygım var. Trabzonspor'dayım, Türkiye'nin en büyük takımlarından birindeyim. Dışarıdaki sürü psikolojisine bakmıyorum. Bana Beşiktaş forması hediye ettiler, oğluma götüreceğim. Kimsenin ailesi kötülüğü hak etmiyor. Üstümde Trabzonspor ceketi var, belki bir gün ceket çıktığında, ben de konuşurum" dedi.