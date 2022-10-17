Bir kez daha sarıda geçtiler

Önceki hafta Kasımpaşa maçına üçer sarı kartla çıkan Bartra, Eren ve Trezeguet cezalı duruma düşmemişti. 3 oyuncu dün de Beşiktaş derbisine yine sınırda çıktılar. Yine sarıda geçtiler ve önümüzdeki haftaki Sivasspor maçında forma giyebilecekler. Abdullah Avcı, oyuncularını dikkatli olmaları yönünde uyarmıştı.
Öncekihafta Kasımpaşa maçına üçer sarı kartla çıkan Bartra, Eren ve Trezeguet cezalı duruma düşmemişti. 3 oyuncu dün de Beşiktaş derbisine yine sınırda çıktılar. Yine sarıda geçtiler ve önümüzdeki haftaki Sivasspor maçında forma giyebilecekler. Abdullah Avcı, oyuncularını dikkatli olmaları yönünde uyarmıştı.