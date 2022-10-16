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Uğucan Çakır Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Trabzonpsor, Beşiktaş'ın konuğu oldu. Müsabaka 2-2'lik skorla berabere sonuçlanırken bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 22:27
Uğucan Çakır Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ın konuğu oldu. Mücadele 2-2'lik skorla berabere sonuçlandı ve bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Çakır, " İstediğimiz bir oyunu oynadık aslında, 2-1 öne de geçtik. Enis golü atsa farklı bir skor olacaktı." ifadelerini kullandı.

İŞTE UĞURCAN ÇAKIR'IN AÇIKLAMALARI

"Maçtan önce Bartın'da olan olay için konuşmak istiyoruz. Gerçekten üzgünüz, orada hayatını kaybeden insanlara rahmet diliyoruz. İstediğimiz bir oyunu oynadık aslında, 2-1 öne de geçtik. Enis golü atsa farklı bir skor olacaktı. Beşiktaş taraftarıyla beraber direnç gösterdi, beraberlik golünü buldular baya da risk aldılar. Ben kazanmaya yaklaştığımızı ve hakketiğimizi düşünüyorum. Weghorst ile çarpıştım, ayağımda bir buz var ama sorun yok."

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