TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da tek ihtimal zafer! İşte Avcı'nın derbi 11'i

DEPLASMANDA HİÇ KAYBETMEDİ

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul'da hiç kaybetmedi. Bordo-mavili takım , bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek İstanbul'da hiç 3 puan bırakmadı. Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanlarında ise oynadığı 2 maçtan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.