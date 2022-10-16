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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da tek ihtimal zafer! İşte Avcı'nın derbi 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Son yıllarda Vodafone Park'ta rakibine üstünlük sağlayan bordo-mavililer bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte Abdullah Avcı'nın sahaya sürmesi beklenen ilk 11...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 06:50
Trabzonspor Beşiktaş deplasmanında! İşte Abdullah Avcı'nın ilk 11'i

Süper Lig'in 10. haftasında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor.

Trabzonspor Beşiktaş deplasmanında! İşte Abdullah Avcı'nın ilk 11'i

Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020- 21'in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 594 gündür ezeli rakiplerine boyun eğmiyor. Karadeniz devi, bu dönemde 8 karşılaşma oynarken 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Trabzonspor Beşiktaş deplasmanında! İşte Abdullah Avcı'nın ilk 11'i

İSTANBUL AVCI'SI

10 Kasım 2020'de sözleşme imzaladığı bordo-mavili takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı, görev süresi boyunca ligde İstanbul takımlarıyla deplasmanda 13 kez karşılaştı.

Trabzonspor Beşiktaş deplasmanında! İşte Abdullah Avcı'nın ilk 11'i

10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fırtına, bu periyotta 20 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü. Karadeniz devi, Avcı döneminde İstanbul takımları karşısında tek yenilgisini geçen sezonun son haftasında şampiyon olarak çıktığı maçta Başakşehir'e karşı 3-1'lik sonuçla aldı.

Trabzonspor Beşiktaş deplasmanında! İşte Abdullah Avcı'nın ilk 11'i

FIRTINA'DA 5 EKSİK

Fırtına'da sakatlıkları süren Dorukhan Toköz, Visca, Peres ve Serkan Asan bugün zaten kadroda olmayacaktı. Ayrıca kas ağrıları bulunan Djaniny de Beşiktaş maç kadrosuna alınmadı.

Trabzonspor Beşiktaş deplasmanında! İşte Abdullah Avcı'nın ilk 11'i

11 MAÇ OYNADI

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 11 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Trabzonspor Beşiktaş deplasmanında! İşte Abdullah Avcı'nın ilk 11'i

DEPLASMANDA HİÇ KAYBETMEDİ

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul'da hiç kaybetmedi. Bordo-mavili takım , bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek İstanbul'da hiç 3 puan bırakmadı. Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanlarında ise oynadığı 2 maçtan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor Beşiktaş deplasmanında! İşte Abdullah Avcı'nın ilk 11'i

GOMEZ DERBİYİ BEKLİYOR

Karadeniz devinin forveti Maxi Gomez, Beşiktaş derbisine özel hazırlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde 1 golü ve 1 asisti bulunan Uruguaylı santrfor, Monaco maçında kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giymemişti. Spor Toto Süper Lig'de fileleri sarsamayan ve bugün ilk 11'de olması beklenen yetenekli oyuncu, gol siftahını yapmak istiyor.

Trabzonspor Beşiktaş deplasmanında! İşte Abdullah Avcı'nın ilk 11'i

FIRTINA FÜZE GİBİ YÜKSELDİ

Avrupa Ligi H Grubu'nda, 4. maçlar sonunda 6 puanı bulunan Trabzonspor, Kızılyıldız'ın ardından Monaco'yu mağlup etti. Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Kopenhang'a 2-1 ve 0-0'lık skorlarla elenen Fırtına, UEFA Kulüp Sıralaması'nda 87 basamak birden yükseldi. 226. sırada Avrupa serüvenine başlayan Trabzonspor, şu anda 139'uncu. 3 galibiyet daha alırsa sezonu ilk 100'de bitirebilir.

Trabzonspor Beşiktaş deplasmanında! İşte Abdullah Avcı'nın ilk 11'i

DJANINY YOK, YUSUF SAĞDA

Abdullah Avcı, Beşiktaş derbisinde Monaco maçının kadrosunda değişiklik yapacak. Sağ kanatta görev yapan Djaniny, sakatlığı nedeniyle bugün yok. Başarılı hocanın, sağda Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür arasında kaldığı ama Yusuf'un bir adım önde olduğu belirtildi. Monaco maçında sakatlanan Hüseyin Türkmen kadroda.

Trabzonspor Beşiktaş deplasmanında! İşte Abdullah Avcı'nın ilk 11'i

DOLMABAHÇE'DE ESİYOR

Beşiktaş'ın ev sahipliği yaptığı son 5 maçta Fırtına, İstanbul'dan puansız ayrılmadı. 2017-18, 2018-19 ve 2019-2020'de Dolmabahçe'de derbiler 2-2'lik sonuçla biterken, son 2 sezonda ise bordo-mavili ekip 2-1'lik galibiyetlerle ayrıldı.

Trabzonspor Beşiktaş deplasmanında! İşte Abdullah Avcı'nın ilk 11'i

3 OYUNCU KART SINIRINDA

Geçtiğimiz haftaki Kasımpaşa maçına üçer sarı kartla çıkan Bartra, Eren ve Trezeguet cezalı duruma düşmemişti. 3 oyuncu Beşiktaş derbisinde kart görmeleri halinde gelecek haftaki Sivasspor maçında forma giyemeyecekler.

Trabzonspor Beşiktaş deplasmanında! İşte Abdullah Avcı'nın ilk 11'i

3 PUANDAN FAZLASI

Spor Toto Süper Lig'de 9 hafta sonunda 17 puanı bulunan Trabzonspor, 18 puanlı Beşiktaş'ı yenerek zirve yarışında kritik bir galibiyet almak istiyor. Tüm planları hazır.

Trabzonspor Beşiktaş deplasmanında! İşte Abdullah Avcı'nın ilk 11'i

MORALLER YÜKSEK

Avrupa Ligi'nde Monaco karşısında 4-0'lık galibiyetle moral bulan Karadeniz devi, ligde Kasımpaşa beraberliğini telafi etmek istiyor. Fırtına'nın tek hedefi 3 puan.

Trabzonspor Beşiktaş deplasmanında! İşte Abdullah Avcı'nın ilk 11'i

İŞTE FIRTINA'NIN MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Gomez

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