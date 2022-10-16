Sıra Beşiktaş'ta

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Fransa'nın güçlü takımı Monaco'yu silindir gibi ezen Trabzonspor'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, ezeli rakiplerini iyi analiz etti ve galibiyet planlarını yaptı. Başarılı hoca, futbolcularını da bu dev maç öncesi uyardı. Talebeleri ile toplantı yapan Avcı'nın, "Monaco karşısında şampiyona yakışan mücadeleyi gösterdiniz. Bir an olsun oyun disiplininden kopmadınız. Artık bu defter kapandı ve önümüzde çok önemli Beşiktaş sınavı var. Yine kazanmak için sahaya çıkacağız. Size güveniyorum. İşi sıkı tutarak, devam edeceğiz. Bundan hiçbir şüphem yok" dedi.

MAÇ SONUNA KADAR SAVAŞMALIYIZ

Abdullah Avcı şöyle devam etti: "Monaco maçında gerçekten çok önemli bir galibiyet elde ettik. Ancak bu geçmişte kaldı. Biz geçmişe değil geleceği bakacağız. O galibiyetin daha da anlamlı daha da keyifli olması için Beşiktaş'ı da mağlup etmemiz gerekiyor. Birlikte oynadığımızda, birbirimiz için mücadele ettiğimiz de neler yapabileceğimizi gösterdik ve bunun devam etmesi bizim elimizde. Rakibimize değil kendimize bakacağız. Tabii ki kendi oyun planımızla sahada olacağız. Yine aynı şekilde saha içinde birbirinize yardım edin. Sonuna kadar savaşın ve rahat olun. Biz istediklerimizi yaptıktan sonra kazanacağımızı biliyoruz."