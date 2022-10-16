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Maxi Gomez Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Müsabaka 2-2'lik skorla berabere sonuçlandı ve bordo-mavililerin golcü futbolcusu Maxi Gomez, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 22:18
Maxi Gomez Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a konuk oldu. Müsabaka 2-2'lik skorla berabere sonuçlanırken Karadeniz ekibinin golcü futbolcusu Maxi Gomez karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Gomez, "Bugün takım olarak iyi bir iş çıkardık, hem Avrupa'da hem de ligde mücadele ediyoruz. Elimizden geleni yaptık, zafer için uğraştık." ifadelerini kullandı.

İŞTE MAXI GOMEZ'İN AÇIKLAMALARI

"Bugün takım olarak iyi bir iş çıkardık, hem Avrupa'da hem de ligde mücadele ediyoruz. Elimizden geleni yaptık, zafer için uğraştık. Galibiyet için her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Forvet oyuncuları yapabileceğimiz şey gol atmak, benim tipimde oyuncular çalışıp, gol atması gerekiyor. Böyle bir atmosferde gol atmak güzel bir duyguydu."

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