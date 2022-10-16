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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına 3 puan avında! Avcı'nın en büyük kozu Bakasetas

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer zorlu mücadelede rakibini mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Abdullah Avcı'nın zorlu karşılaşmadaki kozu ise Yunan yıldız Bakasetas olacak...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 07:00
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına 3 puan avında! Avcı'nın en büyük kozu Bakasetas

Sezona müthiş başlayan Bakasetas, Avrupa Ligi'ndeki 4 maçta da skora katkı sağladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına 3 puan avında! Avcı'nın en büyük kozu Bakasetas

Grupta 1 gol, 4 asistlik performans gösteren 29 yaşındaki maestro, Süper Lig'de 8 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de gol pası verdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına 3 puan avında! Avcı'nın en büyük kozu Bakasetas

Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ve Süper Kupa Finali'nde de birer golü bulunan 29 yaşındaki futbolcu, toplamda çıktığı 15 maçta 6 gol, 6 asistlik müthiş bir istatistik yakaladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına 3 puan avında! Avcı'nın en büyük kozu Bakasetas

1.81 boyundaki oyuncu, bugünkü Beşiktaş derbisinde de Trabzonspor'un en önemli hücum silahlarından birisi olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına 3 puan avında! Avcı'nın en büyük kozu Bakasetas

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

Bakasetas, geçen sezon 43 resmi maçta 9 gol atıp, 8 asist yapmıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına 3 puan avında! Avcı'nın en büyük kozu Bakasetas

Henüz ekim ayında olmamıza rağmen geçtiğimiz yılki rakamlara çok yaklaşan 1.81 boyundaki yıldız, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına 3 puan avında! Avcı'nın en büyük kozu Bakasetas

BAKASETAS KİMDİR?

Ünlü futbolcu Bakasetas, 27 Haziran 1993 yılında Yunanistan'ın Korinth şehrinde doğdu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına 3 puan avında! Avcı'nın en büyük kozu Bakasetas

28 yaşında olan futbolcu,1,83 boyunda ve 75 kilodadır.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına 3 puan avında! Avcı'nın en büyük kozu Bakasetas

Bakasetas hem sağ hem de sol ayağını kullanıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına 3 puan avında! Avcı'nın en büyük kozu Bakasetas

İlk dönemlerde Yunanistan ligi takımlarından biri olan AEK Atina'da forma giydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına 3 puan avında! Avcı'nın en büyük kozu Bakasetas

Daha sonra Alanyaspor'a transfer oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına 3 puan avında! Avcı'nın en büyük kozu Bakasetas

2020 yılında ise Alanyaspor'dan Trabzonspor'a geçti.

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