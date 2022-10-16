TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına 3 puan avında! Avcı'nın en büyük kozu Bakasetas

Sezona müthiş başlayan Bakasetas, Avrupa Ligi'ndeki 4 maçta da skora katkı sağladı.
Sezona müthiş başlayan Bakasetas, Avrupa Ligi'ndeki 4 maçta da skora katkı sağladı.
Grupta 1 gol, 4 asistlik performans gösteren 29 yaşındaki maestro, Süper Lig'de 8 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de gol pası verdi.
Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ve Süper Kupa Finali'nde de birer golü bulunan 29 yaşındaki futbolcu, toplamda çıktığı 15 maçta 6 gol, 6 asistlik müthiş bir istatistik yakaladı.
1.81 boyundaki oyuncu, bugünkü Beşiktaş derbisinde de Trabzonspor'un en önemli hücum silahlarından birisi olacak.
KARİYERİNİN ZİRVESİNDE
Bakasetas, geçen sezon 43 resmi maçta 9 gol atıp, 8 asist yapmıştı.
Henüz ekim ayında olmamıza rağmen geçtiğimiz yılki rakamlara çok yaklaşan 1.81 boyundaki yıldız, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor.
BAKASETAS KİMDİR?
Ünlü futbolcu Bakasetas, 27 Haziran 1993 yılında Yunanistan'ın Korinth şehrinde doğdu.
28 yaşında olan futbolcu,1,83 boyunda ve 75 kilodadır.
Bakasetas hem sağ hem de sol ayağını kullanıyor.
İlk dönemlerde Yunanistan ligi takımlarından biri olan AEK Atina'da forma giydi.
Daha sonra Alanyaspor'a transfer oldu.
2020 yılında ise Alanyaspor'dan Trabzonspor'a geçti.
Günümüzde de Trabzonspor'da ve Yunanistan Milli Futbol Takımı'nda forma giyiyor.