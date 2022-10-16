Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı: Güzel bir skorla dönmek istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. İyi bir takıma karşı oynayacaklarının altını çizen Avcı, güzel bir skorla ayrılmak istediklerini belirtti.

İşte o sözler...

Abdullah Avcı: Bugün burada kazanırsınız, kaybedersiniz burada bir oyun oynanıyor. Hayat #Bartın 'da yaşanıyor. Orası çok farklı bir dünya, fazla bir futbol konuşmak istemiyorum.

Süper Lig'de 10. hafta rakibimiz ve bizim için de kritik bir maç gibi gözüküyor.

En iyi şekilde çalışıp, kısa süre içerisinde hazırlanmaya çalıştık. Bir bahane olarak algılanmasın. Bu şartları biliyorduk. Rakibimizin kalitesini biliyoruz, kendi taraftarıyla bütünleşen bir ekip.

Biz Monaco maçı sonrası sadece görsellerle çalıştık. Önemli bir müsabaka, burada 2 senedir kazanarak dönüyoruz.

Umarım centilmence geçen, kaliteli bir maç olmasını temenni ediyorum. İyi bir takıma karşı bütün enerjimizi harcayıp, güzel bir skorla dönmek istiyoruz.

Djaniny'nin sakatlığı oldu, tedavi sürecinde, önümüzdeki hafta olmasını bekliyoruz. Larsen'i ve Eren'i dinlendirmek istiyoruz ama o kalitede oyuncuları bulamıyoruz.