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Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin ardından Mohamed Trezeguet açıklamalarda bulundu

Süper Lig'in 10. haftasında nefes kesen derbide Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona ererken maçın ardından Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Trezeguet dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 22:26
Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin ardından Mohamed Trezeguet açıklamalarda bulundu

Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor arasında heyecanı yüksek bir mücadele sahne aldı. Oynanan karşılaşma 2-2 sona ererken iki taraf bir puanla yetindi. Maçın ardından bordo mavililerin Mısırlı yıldızı Mohamed Trezeguet karşılaşmayı değerlendirdi.

Futbolcu yaptığı açıklamada, "İyi bir takıma karşı, iyi bir oyun sergiledik. Kazanmaya çok yaklaştık, iyi mücadele ettik. Golü attığım için mutluyum. Yorucu oluyor hem Avrupa hem de ligde mücadele etmek. Şuan 18. maçımıza çıktık, onlar bizi dinlenerek bekledi ama bizde ne kadar dirençli ve güçlü olduğumuzu gösterdik." ifadelerine yer verdi.

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