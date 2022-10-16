Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin ardından Mohamed Trezeguet açıklamalarda bulundu

Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor arasında heyecanı yüksek bir mücadele sahne aldı. Oynanan karşılaşma 2-2 sona ererken iki taraf bir puanla yetindi. Maçın ardından bordo mavililerin Mısırlı yıldızı Mohamed Trezeguet karşılaşmayı değerlendirdi.

Futbolcu yaptığı açıklamada, "İyi bir takıma karşı, iyi bir oyun sergiledik. Kazanmaya çok yaklaştık, iyi mücadele ettik. Golü attığım için mutluyum. Yorucu oluyor hem Avrupa hem de ligde mücadele etmek. Şuan 18. maçımıza çıktık, onlar bizi dinlenerek bekledi ama bizde ne kadar dirençli ve güçlü olduğumuzu gösterdik." ifadelerine yer verdi.