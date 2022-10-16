Beşiktaş - Trabzonspor derbisi sonrası Abdullah Avcı: Kazanamadığımız için üzgünüz

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Abdullah Avcı: 8. gün, ilk maçlarını oynadılar. Biz ise 7 günde 3. maçımızı oynadık. Doğru planlamamız gerekiyordu.

İyi bir mücadele oldu. İki büyük takıma yakışır bir oyun oldu. Kazanmak için gelmiştik, fırsat da yakaladık. Kazanmadığımız için üzgünüz açıkçası.

Böyle bir atmosferde, buradan bu şekilde dönmek de son derece iyi. Son iki senede kazanmıştık, tekrar kazanmak istiyorduk. Biz çok yorgunuz. Önümüzde beş gün var, iki gün izin yapıp, sonrasında Sivasspor maçına hazırlanacağız. Üç kulvardayız, bunlarda yarışımızı devam ettirmek istiyoruz.