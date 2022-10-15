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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına 15'lik yeteneği kaptı! Galatasaray...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna iddialı bir şekilde devam eden Trabzonspor, altyapısını güçlendirdi. Bordo-mavililer, daha önce Galatasaray'la da deneme antrenmanlarına çıkan 15 yaşındaki İbrahim Keskin'i renklerine bağladı. (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 14:33 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 14:55
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına 15'lik yeteneği kaptı! Galatasaray...

İddialı transferler yapan Trabzonspor, bu sezon da şampiyonluk hedefliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına 15'lik yeteneği kaptı! Galatasaray...

Kadrosuna Bartra, Umut Bozok, Maxi Gomez, Eren Elmalı ve Yusuf Yazıcı gibi isimleri katan Fırtına'nın 9. hafta itibarıyla 17 puanı bulunuyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına 15'lik yeteneği kaptı! Galatasaray...

Bordo-mavililer, pazar günü Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına 15'lik yeteneği kaptı! Galatasaray...

Bir yandan Süper Lig bir yandan da Avrupa Ligi'nde ilerleyen Trabzonspor, kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına 15'lik yeteneği kaptı! Galatasaray...

Bordo-mavililer, sürpriz bir ismi transfer etti. İşte detaylar...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına 15'lik yeteneği kaptı! Galatasaray...

Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor, Altınordu altyapısında yetişen ve Galatasaray ile de denemeye çıkan genç stoper İbrahim Keskin'i kadrosuna kattı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına 15'lik yeteneği kaptı! Galatasaray...

15 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor altyapı kadrosuna dahil edildi ve gelişimi burada yakından takip edilecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına 15'lik yeteneği kaptı! Galatasaray...

Fırtına, altyapıdan çıkardığı isimlerle dikkatleri üzerine çekiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına 15'lik yeteneği kaptı! Galatasaray...

Trabzonspor'da daha önce Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Serkan Asan ve Ahmetcan Kaplan gibi önemli yetenekler A takıma yükselmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına 15'lik yeteneği kaptı! Galatasaray...

İBRAHİM KESKİN KİMDİR?

İbrahim Keskin 12 Nisan 2007 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına 15'lik yeteneği kaptı! Galatasaray...

Genç oyuncu, futbola Altınordu altyapısında başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına 15'lik yeteneği kaptı! Galatasaray...

15 yaşındaki futbolcu stoper bölgesinde görev yapıyor.

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