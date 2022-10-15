TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına 15'lik yeteneği kaptı! Galatasaray...

İddialı transferler yapan Trabzonspor, bu sezon da şampiyonluk hedefliyor.
İddialı transferler yapan Trabzonspor, bu sezon da şampiyonluk hedefliyor.
Kadrosuna Bartra, Umut Bozok, Maxi Gomez, Eren Elmalı ve Yusuf Yazıcı gibi isimleri katan Fırtına'nın 9. hafta itibarıyla 17 puanı bulunuyor.
Bordo-mavililer, pazar günü Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.
Bir yandan Süper Lig bir yandan da Avrupa Ligi'nde ilerleyen Trabzonspor, kadrosunu genişletmeye devam ediyor.
Bordo-mavililer, sürpriz bir ismi transfer etti. İşte detaylar...
Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor, Altınordu altyapısında yetişen ve Galatasaray ile de denemeye çıkan genç stoper İbrahim Keskin'i kadrosuna kattı.
15 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor altyapı kadrosuna dahil edildi ve gelişimi burada yakından takip edilecek.
Fırtına, altyapıdan çıkardığı isimlerle dikkatleri üzerine çekiyor.
Trabzonspor'da daha önce Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Serkan Asan ve Ahmetcan Kaplan gibi önemli yetenekler A takıma yükselmişti.
İBRAHİM KESKİN KİMDİR?
İbrahim Keskin 12 Nisan 2007 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi.
Genç oyuncu, futbola Altınordu altyapısında başladı.
15 yaşındaki futbolcu stoper bölgesinde görev yapıyor.