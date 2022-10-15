Haberler Trabzonspor Trabzonspor darphanesi! Fırtına Avrupa'da para basıyor

Trabzonspor darphanesi! Fırtına Avrupa'da para basıyor

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Fransa'da 10 kişi kalıp 3-1 mağlup olduğu Monaco'yu sahasında 4-0'lık skorla geçti. Bordo-mavililer bu galibiyetle gruptan çıkma adına ciddi bir avantaj elde etti. Fırtına bu sezon Avrupa kupalarında ciddi bir gelir de elde etti. İşte o rakam ve detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Trabzonspor darphanesi! Fırtına Avrupa'da para basıyor

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor ile Monaco karşı karşıya geldi.

Trabzonspor darphanesi! Fırtına Avrupa'da para basıyor

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadeleyi temsilcimiz tarihi skorla 4-0 kazanarak gruptan çıkma iddiasını sürdürdü.

Trabzonspor darphanesi! Fırtına Avrupa'da para basıyor

Özellikle ikinci yarıda Monaco'yu sürklase eden bordo-mavililer, 6 puanla 3. sıraya yükselirken; Fransız ekibine karşı da ikili averajda avantaj elde etti.

Trabzonspor darphanesi! Fırtına Avrupa'da para basıyor

Maçın başında Monaco etkili oldu ancak Trabzonspor savunması başarılı oldu.

Trabzonspor darphanesi! Fırtına Avrupa'da para basıyor

Fransız ekibi ilk yarıda 8 korner kullandı ve son vuruşlarda başarısız oldu.

Trabzonspor darphanesi! Fırtına Avrupa'da para basıyor

Trabzonspor 44. dakikada Sarr'ın kendi kalesine attığı golden sonra temsilcimizin direnci yükseldi ve ikinci yarıda kontrolü eline aldı.

Trabzonspor darphanesi! Fırtına Avrupa'da para basıyor

Trabzonspor'un gollerini 44'te Sarr (K.K), 48'de Vitor Hugo, 57. dakikada Bardhi ve 69'da Trezeguet kaydetti.

Trabzonspor darphanesi! Fırtına Avrupa'da para basıyor

Bu sonuçla Trabzonspor 6 puanla 2. sıraya yükseldi.

Trabzonspor darphanesi! Fırtına Avrupa'da para basıyor

Monaco ise 6 puanla 3. sıraya geriledi.

Trabzonspor darphanesi! Fırtına Avrupa'da para basıyor

Ferencvaros son 2 haftaya 9 puanla lider, Kızılyıldız ise 3 puanla son sırada geridi.

Trabzonspor darphanesi! Fırtına Avrupa'da para basıyor

KASAYA 12 MİLYON GİRDİ

Sezona Şampiyonlar Ligi play-off turundan başlayan ancak buradan elendikten sonra yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, çok ciddi bir ekonomik kazanç elde etmiş durumda.

Trabzonspor darphanesi! Fırtına Avrupa'da para basıyor

Monaco galibiyetiyle birlikte bordo-mavililerin UEFA'dan şu ana kadar kazandığı rakam 12 milyon 300 bin euro'yu geçti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Derbi alev alev! İşte Ismael ve Avcı'nın galibiyet planları
Bakasetas'tan Beşiktaş - Trabzonspor maçı sözleri!
15 Ekim Döviz Kuru - Euro, dolar, çeyrek altın kaç TL?
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? İşte sigara fiyat listesi!
GSB personel alımı başvurusu ne zaman?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Galibiyeti hak ettik" "Galibiyeti hak ettik" 00:34
Itoudis: Galibiyeti hak ettik! Itoudis: Galibiyeti hak ettik! 00:32
"Galibiyeti hak ettik" "Galibiyeti hak ettik" 00:30
Brentford hata yapmadı! Brentford hata yapmadı! 00:20
Brentford hata yapmadı! Brentford hata yapmadı! 00:18
Lille deplasmanda kazandı! Lille deplasmanda kazandı! 00:14
Daha Eski
Vallecano ile Enes Ünal'lı Getafe yenişemedi! Vallecano ile Enes Ünal'lı Getafe yenişemedi! 00:13
Vallecano ile Enes Ünal'lı Getafe yenişemedi! Vallecano ile Enes Ünal'lı Getafe yenişemedi! 00:13
Lille deplasmanda kazandı! Lille deplasmanda kazandı! 00:10
Ozan oynadı Hoffenheim farka koştu! Ozan oynadı Hoffenheim farka koştu! 23:23
Ozan oynadı Hoffenheim farka koştu! Ozan oynadı Hoffenheim farka koştu! 23:23
F.Bahçe Beko hata yapmadı! F.Bahçe Beko hata yapmadı! 23:16