Trabzonspor darphanesi! Fırtına Avrupa'da para basıyor

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor ile Monaco karşı karşıya geldi.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor ile Monaco karşı karşıya geldi.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadeleyi temsilcimiz tarihi skorla 4-0 kazanarak gruptan çıkma iddiasını sürdürdü.
Özellikle ikinci yarıda Monaco'yu sürklase eden bordo-mavililer, 6 puanla 3. sıraya yükselirken; Fransız ekibine karşı da ikili averajda avantaj elde etti.
Maçın başında Monaco etkili oldu ancak Trabzonspor savunması başarılı oldu.
Fransız ekibi ilk yarıda 8 korner kullandı ve son vuruşlarda başarısız oldu.
Trabzonspor 44. dakikada Sarr'ın kendi kalesine attığı golden sonra temsilcimizin direnci yükseldi ve ikinci yarıda kontrolü eline aldı.
Trabzonspor'un gollerini 44'te Sarr (K.K), 48'de Vitor Hugo, 57. dakikada Bardhi ve 69'da Trezeguet kaydetti.
Bu sonuçla Trabzonspor 6 puanla 2. sıraya yükseldi.
Monaco ise 6 puanla 3. sıraya geriledi.
Ferencvaros son 2 haftaya 9 puanla lider, Kızılyıldız ise 3 puanla son sırada geridi.
KASAYA 12 MİLYON GİRDİ
Sezona Şampiyonlar Ligi play-off turundan başlayan ancak buradan elendikten sonra yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, çok ciddi bir ekonomik kazanç elde etmiş durumda.
Monaco galibiyetiyle birlikte bordo-mavililerin UEFA'dan şu ana kadar kazandığı rakam 12 milyon 300 bin euro'yu geçti.
Kulüp ekonomisi için çok ciddi bir katkı sağlayan bu paranın artması bekleniyor.