Monaco aşağılandı

Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor, Monaco'yu Akyazı'nın çimlerine gömdü. Bordo-mavililer, rakibine Avrupa kupalarında şimdiye kadar aldığı en ağır yenilgilerden birini yaşattı. Temsilcimizin bu galibiyeti Fransız basınında da büyük yankı buldu. Ülkenin önemli spor gazeteleri Monaco'yu yerden yere vurdu.

FRANSIZ BASINININ ATTIĞI MANŞETLER

BOURSORAMA: Monaco Trabzonspor'dan tokat yedi

L'EQUIPE: Monaco, Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un sahasında döküldü

EUROSPORT: Monaco, Trabzon'da aşağılandı

LE FIGARO: Monaco için kabus gecesi

FOOT01: Monaco, Trabzon'da tamamen suya battı