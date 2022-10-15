Kaderi değiştiren sakatlık

Monaco'nun ilk 11'inde yer alan Badiashile, ısınırken sakatlanınca yerine Sarr dahil etti. Badiashile'nin sakatlığıyla ilk 11'de yer bulan Sarr, kendi kalesine gol atarak takımının tarihindeki en ağır yenilgilerinden birini almasına neden oldu.

GALİBİYETLERDE ÖNE GEÇTİ

Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 91. maçına çıkan Fırtına, galibiyet sayısında öne geçti. Bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 91 maçın 35'nde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz devi, 34 maçta ise mağlup oldu. Galibiyetlerde öne geçti.

15 YIL SONRA GELEN FARK

Bordo-mavili takım, Avrupa'da en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Fırtına, 2007-08'de İntertoto'da rakibini 6-0 mağlup ederek, 145 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı. Monaco'yu 4-0'la geçerek 15 sene sonra Avrupa'daki en farklı galibiyetini atmayı başarmış oldu.

52. GALİBİYETİ ALDI

Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Monaco'yu yıkan bordo-mavililer, Avrupa kupalarında 145 karşılaşma oynadı. Buperiyotta 52 galibiyet, 37 beraberlik, 56 yenilgi alan Karadeniz devi, özellikle Monaco karşısında şov yaptı.