Futbolcular Monaco maçının ardından ne dedi?

BEŞİKTAŞ'I DA MAĞLUP EDERİZ

Kaptan Uğurcan Çakır, Beşiktaş'ı da yeneceklerini söyledi. 26 yaşındaki eldiven, "Beşiktaş, maçı zor ama biz de kaliteliyiz. Geçen senenin şampiyonu biziz, her kulvarda ilerlemek istiyoruz. Bu maçta yüzde 100'ümüzü verip kazanacağız" ifadelerini kullandı.

RÖVANŞI ALDIK

Denswıl, "Monaco'da kaybettiğimiz maçtan sonra kendimiz ispatlamak istedik. İlk maçta 11'e karşı 10 kişi ile 80 dakika mücadele ettik ve bu kolay değildi. İlk karşılaşmanın rövanşını aldık. Sabır gösterdiğinizde sonucunu alıyorsunuz" diye konuştu.

GURURLU BİR GECE

Monaco karşısında 57'nci dakikada Trabzonspor'un üçüncü golünü frikikten atan Enis Bardhi, "Gururlu bitirdiğimiz bir gece oldu. Takım olarak harika bir maç ortaya koyduk. Bizim için unutulmaz, çok güzel bir 90 dakika oldu. Önemli bir adım attık" dedi.

ÖNEMLİ GALİBİYET

Avrupa Ligi'nde devam etmek için önemli bir maç olduğunu belirten Yusuf Erdoğan, "Hem iyi oyun, hem de iyi skorla taraftarlarımızın desteğiyle önemli bir galibiyet aldık. Bizim hedefimiz gruptan çıkmak. Bu yönde büyük adım attık" açıklamasını yaptı.

ÇOK MUTLUYUZ

İyi bir galibiyet aldıklarını söyleyen Jean Philippe Gbamin, "Bu hepimiz için iyiydi. Grupta ilerlememiz ve yol almamıza yardımcı oldu. Herkes için güzel bir akşamdı. Çok mutluyuz. Beşiktaş derbisini de kazanmak için sahaya çıkacağız. Yine galip geleceğiz" dedi.

DERBİLER ÖNEMLİ

Bakasetas: Harika bir maç oynadığımızı düşünüyorum. 4-0'lık galibiyet güzel oldu. Şimdi Beşiktaş'a odaklanacağız. Derbiler her zaman önemlidir. Nihayetinde bir final maçı oynamayacağız ama biz her zaman sahaya 3 puan almak için çıkıyoruz."

2 KAZANÇ BİRDEN

Bartra: Monaco'nun form durumunu biliyorsunuz. Bu takıma karşı sahaya çıkıp böylesi bir galibiyet almak bizim için çok mutlu edici ve hepimizin gurur vermesi gereken bir durum. Bu maç bize öz güven de kazandıracak. Harika oldu. Artık çıkışa geçtik.