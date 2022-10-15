Avcı tarihe geçti

Monaco'ya karşı alınan 4-0'lık galibiyet, teknik direktörü Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesine tarihi zafer olarak geçti. Tecrübeli hoca, bordo-mavili takımdaki kariyeri boyunca Avrupa Ligi'nde 4, Konferans Ligi'nde 4 ve Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda 2 olmak üzere çıktığı toplam 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 5 kez de kaybetti.

TOPLAMDA 5'E ÇIKTI

Kariyeri boyunca Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ile 15 kez Avrupa Ligi'nde maça çıkan Avcı toplam 5 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

2014'TEN SONRA İLK

Brdo-mavililer, Avrupa kupalarındaki bir grup maçında 2014 yılı Kasım ayında oynanan Ukrayna ekibi Metalist Kharkiv maçından bu yana ilk kez rakibine 3'ten fazla gol attı. Monaco'ya hezimet yaşattı.

YENİ 'BAY BEYİN'

Monaco maçında serberst vuruştan usta işi bir vuruşla fileleri sarsan Bardhi için Trabzonspor resmi hesabı 'Bay Beyin' diye paylaştı. Daha önce bu ifadesinin Nwakaeme için kullanıldığını hatırlatan taraftarlar çok sayıda yorum yazdı.