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Trabzonspor tarih yazdı

Avrupa kupalarında evimizdeki en farklı galibiyeti aldık. 344 milyon euro değeri olan Monaco’ya da deplasmandaki en farklı yenilgisini yaşatarak tarih yazdık.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 06:50
Trabzonspor tarih yazdı

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Son Süper Lig maçında Kasımpaşa ile berabere kalan ve taraftarının tepkisi çeken Trabzonspor dün sezonun en iyi futbolunu oynadı. Fransa Ligi'nde son 5, Avrupa Ligi'nde son 2 maçını kazanan Monaco'ya tarihin en ağır deplasman yenilgilerinden birini yaşattı. Evinde tarihindeki en farklı galibiyetini alan Karadeniz devinde sahaya çıkan ilk 11'de, sonradan girenler de muhteşem oynadı. Gollerimizi atan Hugo, Bardhi, Trezeguet gözlerimizin pasını sildi, Uğurcan Çakır kalesinde enfes oynadı.


İŞTE TAKIMIM BU
Abdullah Avcı, "İşte istediğim takım bu. Gerçek kimliğimizi gösterdik. Tüm takımı tebrik ediyorum. Bu daha başlangıç" dedi.

145. SINAVINA ÇIKTI
Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Monaco'yu ezip geçen Fırtına, Avrupa kupalarındaki 145. maçını kazandı. Ekibimiz bu periyotta 52 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilgi aldı. 187 gol attı ve 201 gol yedi.


VAZGEÇİLMEZ EREN ELMALI
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Eren Elmalı, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı'nın bankosu oldu. 22 yaşındaki sol bek, bu yıl toplam 18. resmi maçına çıktı. 16 kez bordomavili formayı terleten 1.80 boyundaki savunmacı, 2 defa da Milli Takım'da oynadı. Eren dün de süper oynadı.


NE KURTARIŞ AMA!
Karadeniz devinin kalecisi Uğurcan Çakır, UEFA'nın manşetlerini süsledi. İlk yarıda Fofana, ceza sahası dışından müthiş bir şut çıkardı. Kaleci Uğurcan da harika bir şekilde uzandı ve gole izin vermedi. Uğurcan'ın bu kurtarışına Avrupa Ligi'nin resmi sosyal medya hesabı da kayıtsız kalmadı. UEFA, İngilizce olarak, "What a save. Uğurcan Çakır" paylaşımını yaparken, alkış sembolünü kullandı. 26 yaşındaki eldiven dün muhteşem oynadı.

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