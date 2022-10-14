TRABZONSPOR HABERLERİ - Fransa'da gündem Trabzonspor! Monaco maçını böyle gördüler

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki dördüncü maçında sahasında Monaco ile karşılaşan Trabzonspor, 4-0 galip geldi.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki dördüncü maçında sahasında Monaco ile karşılaşan Trabzonspor, 4-0 galip geldi.
Bordo-mavililer bu sonuçla gruptaki puanını 9'a çıkardı.
Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri Sarr (kk), Hugo, Bardhi ve Trezeguet kaydetti.
Trabzonspor'un bu galibiyeti Fransa'da geniş yankı uyandırdı.
Mücadeleyi manşetlerine taşıyan Fransızlar, karşılaşma sonrası şu başlıkları attı...
BOURSORAMA
"Monaco, Trabzonspor'dan tokat yedi"
EQUIPE
"Monaco, Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un sahasında döküldü"
EUROSPORT
"Monaco, Trabzonspor'da aşağılandı"
LE FIGARO
"Monaco için kabus gecesi"
FOOT01
"Monaco, Trabzonspor'da tamamen suya battı"
FOOT MERCATO
"Monaco, Trabzonspor'da tamamen battı"
NICE MATIN
"Monaco, Trabzonspor karşısında ağır bir yenilgi aldı"
SO FOOT
"Monaco, Trabzonspor'da kontrolünü kaybetti ve üçüncü sıraya yerleşti"