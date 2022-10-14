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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fransa'da gündem Trabzonspor! Monaco maçını böyle gördüler

Son dakika Trabzonspor haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Monaco'yu 4-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Fransız basını da Fırtına'nın bu tarihi galibiyetini manşetlerine taşıdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 08:25
TUĞÇE ERGİNKOÇ
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fransa'da gündem Trabzonspor! Monaco maçını böyle gördüler

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki dördüncü maçında sahasında Monaco ile karşılaşan Trabzonspor, 4-0 galip geldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fransa'da gündem Trabzonspor! Monaco maçını böyle gördüler

Bordo-mavililer bu sonuçla gruptaki puanını 9'a çıkardı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fransa'da gündem Trabzonspor! Monaco maçını böyle gördüler

Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri Sarr (kk), Hugo, Bardhi ve Trezeguet kaydetti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fransa'da gündem Trabzonspor! Monaco maçını böyle gördüler

Trabzonspor'un bu galibiyeti Fransa'da geniş yankı uyandırdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fransa'da gündem Trabzonspor! Monaco maçını böyle gördüler

Mücadeleyi manşetlerine taşıyan Fransızlar, karşılaşma sonrası şu başlıkları attı...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fransa'da gündem Trabzonspor! Monaco maçını böyle gördüler

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