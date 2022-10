Fırtına olmaya geldik

Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı'dan flaş mektup... Geçen sezon kazanılan şampiyonluğun ardından yeni sezonda inişli-çıkışlı performans sergileyen bordo-mavililerde eleştirilerden payını alan tecrübeli teknik adam sosyal medya hesabından bir mektup yayınladı.

İşte o çarpıcı sözler: "Trabzonspor'a geldiğim ilk gün, en çok istediğim şey, şampiyon olmaktı. Bu şehrin de bu kulübün de buna ihtiyacı vardı. Bütün planlarımızı bu hedef üzerine kurduk. Uzun bir bekleyişten sonra ligi domine ederek gelen şampiyonluk, hepimizi mutlu etti. HER sezon sonu, her takımda bazı değişiklikler olur. Bizde de oldu. Ama bizdeki değişiklikler, geleceğin Trabzonspor'unu şekillendirmek için oldu. Bir sonraki sezonu değil, takımın geleceğini düşünerek oldu. Sezonun ilk 10 haftasını değil, tamamını hedefleyerek oldu. Uzun yıllar sonra 1 kez şampiyon olmayı değil, her sene zirvede olmayı planlayarak oldu. Ben ve ekibim, şüphesiz sayın başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize (ve kalbimde çok özel bir yeri olduğu için ismini söylemeden geçemem - Ertuğrul Doğan başkanımıza) çok şey borçluyuz.

KAYITSIZ ŞARTSIZ GÜVENİN

İşte bu yüzden bazı şeyleri aracısız, en yalın haliyle duyun, meselelere dışarıdan değil içeriden bakın, bu takıma, oyuncularına, yönetimine, hedeflediklerine kayıtsız şartsız güvenin istiyorum. Unutmayın. Biz ılık bir bahar rüzgarı olmak için değil; Fırtına olup esmek için geldik. Bu takıma, bu toprağın çocuklarına, anlık sonuçlara yenilmeden, bir bütün olarak güvenin, eskisinden daha çok inanın ve bunu hissettirin. Kasım ayına az kaldı.



BUGÜN VARIM YARIN YOKUM

Ben bir profesyonelim. Bugün varım yarın yokum. Her zaman her şeyi bildiğimi de iddia etmiyorum. Ama şunu biliyorum; Geleceğin Trabzonspor'u inşa ediliyor. (İyi niyetli olmayanlar, takımın yaş ortalamasından bahsedebilir. Ama siz her demecimi takip edenler, ne demek istediğimin farkındasınız) Bir bütün olarak bunu ne kadar hızlı fark eder, takımınıza kayıtsız şartsız destek olursanız, bu düş o kadar hızlı gerçekleşecek.



AVCI'YA DESTEK UEFA'YA TEPKİ

Maç öncesi Twitter'dan mektup yayınlayan Abdullah Avcı'ya taraftardan tam destek geldi. Taraftarlar, başlama düdüğünden önce dakikalarca Avcı'ya tezahüratlarda bulundu. Bu arada UEFA yetkilileri Trabzonsporlu taraftarların astığı ve üzerinde Fransızca, "Kuzeyin soğuğunu bilir misiniz?" yazılı pankartı kaldırdı. Taraftarların uzun uğraşlar sonucunda hazırladığı pankartın kaldırılmasına tepki gösterildi.